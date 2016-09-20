Erdoğan, o ismi heyete son anda dahil etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de görüşeceği liderlere FETÖ’nün darbe girişimini anlatıp ülkelerinde örgüte izin verilmemesini isteyecek. Bu kapsamda Bakan Bozdağ da heyete katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi için gittiği New York'ta, FETÖ'nün ele başı Fetullah Gülen'in yaptıklarını tüm dünya liderlerine anlatacak. Erdoğan, bu amaçla son dakikada heyete Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da ekledi.

DARBE GİRİŞİMİNİN BOYUTLARINI BAKAN BOZDAĞ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül'de "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Dünyamızı Değiştirmek için Evrensel Hamle" başlığıyla New York'ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak. Mülteciler konusunda düzenlenecek liderler zirvesine de katılması beklenen Erdoğan, burada Türkiye'nin özellikle Suriye savaşı nedeniyle yaşadığı mülteci deneyimini paylaşarak dünya ülkelerine seslenmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ikinci gündemini ise ABD'den iade ve tutuklanması talebinde bulunulan Gülen oluşturuyor. Cumhurbaşkanı, temasları ve dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerde FETÖ'nün Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimine dikkat çekip, örgütün faaliyetlerine izin verilmemesi için uyarılarda bulunacak. Erdoğan, darbe girişiminin boyutuyla ilgili bilgileri ise birinci ağızdan muhataplarına aktarmak için Bozdağ'ı da heyete dahil etti. (Star)

ABD'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A COŞKULU KARŞILAMA!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'DE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN REUTERS'A KONUŞTU