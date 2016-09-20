FETÖ'nün Jandarma bağlantısı çözüldü!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma'daki yapılanmasına ilişkin aralarında örgüt imamı ve muvazzaf jandarmaların da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Tüm irtibatları deşifre edilen 3'ü muvazzaf asker 5'i FETÖ imamı 8 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin Jandarma'daki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma Savcısı Can Tuncay'ın yaptığı tespitler doğrultusunda örgütün Marmara Bölgesi'nde görev yapan tüm jandarma personelinden sorumlu sözde Marmara Bölge Temsilcisi Kemal kod M. B. yakalandı. Soruşturma kapsamında; örgüt üyelerinin cep telefonlarında kullandıkları ve gizli görüşmelerini sağladıkları programları yükleyen Faik kod F. K., örgütün İstanbul Anadolu Yakası sorumlularından yönetici Burak kod G. A. ve Ünal kod Ö. E., yine örgütün yöneticilerinden H. O. ve İstanbul ilinde görev yapan Jandarma personelleri E. G., E. Ü. ve A. B.'nin örgütsel irtibatları deşifre edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden FETÖ imamı H. O., FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Savcılığa sevk edilen 8 şüpheli Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından işlemlerinin tamamlanması üzerine tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlaması kapsamında tutuklama istendi.