FETÖ'nün usulsüz dinleme davasında son durum

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Akyürek, eski emniyet müdürleri Yılmazer ile Atayün'ün de arasında bulunduğu 145 kişinin yargılandığı davanın bugünkü celsesi sona erdi

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 145 kişinin yargılandığı davanın bugünkü celsesi sona erdi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde izleyici ve basına kapalı yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklardan Akyürek ise tutuklu bulunduğu İstanbul'dan sesli ve görüntülü sistemle duruşmaya bağlandı.



Güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmada sanıklardan Mustafa Alptekin, Ahmet Ümit Seçgin, Ahmet Şentürk, Bahtiyar Peşter ve Yılmaz Şimşek'in savunmalarını yaptığı öğrenildi.



Duruşmaya yarın devam edilecek.



Davanın geçmişi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, siyasiler, gazeteciler, yargı mensupları ve iş adamları dahil 48 kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da arasında yer aldığı 50 sanık yargılanıyordu.



Sanıklar, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da arasında olduğu 48 kişiyi, dosyalara farklı isimlerle dahil ederek dinlemekle suçlanıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce, 139 kişi hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan usulsüz dinlemelere ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmıştı.

Mahkeme, bu davayla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın sanıklarının çoğunun ve dinlenen mağdur ile müştekilerin bir kısmının aynı olduğuna dikkati çekerek, mükerrer yargılamanın önlenmesi için davaların birleştirilmesini talep etmişti.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul ederek, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti. Birçok kişinin iki davada da sanık olması nedeniyle birleşen davayla birlikte sanık sayısı 145 oldu.



Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları dinleme", "iftira", "evrakta sahtecilik" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan yargılanıyor.



Davanın mağdur ve müştekileri arasında Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski bakanlar Koray Aydın, Abdüllatif Şener ve Namık Kemal Zeybek, eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Ertürk, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, eski Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Hakan Coşkun, Akif Beki, Fatih Çekirge, Sedat Ergin, Cüneyt Ülsever, Hüseyin Gülerce, Nuri Elibol, Uğur Dündar, Cüneyt Özdemir, merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, şarkıcı Çelik Erişçi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, iş adamları Cavit Çağlar, Ali Koç, Rahmi Koç, Vuslat Sabancı, Nihat Özdemir, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile bazı bürokrat, emniyet mensubu, siyasetçi ve iş adamı bulunuyor.