Fırat Kalkanı'nda 2 Şehit

Fırat Kalkanı operasyonları sırasında 2 askerimiz şehit düştü.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 24 Ağustos'ta Suriye'nin Cerablus kentinin IŞİD'den temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için başlatılan Fırat Kalkanı harekatında bugün 2 asker daha şehit oldu. Cerablus ile Rai arasındaki bölgede yürütülen harekatta meydana gelen patlamada yaralandığı ve tedavi için getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayan 2 asker şehit oldu.

VATAN SAVUNMASINDA TOPLAM 10 ŞEHİT

Şehit askerlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Son 2 şehidimizle birlikte sınırlarımızı koruyan ve temizleyen Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında toplam 10 askerimizi şehit vermiş olduk.

Ayrıca Fırat Kalkanı operasyonunda 2 de yaralının olduğu bilgisi verildi.

MAYIN YA DA EL YAPIMI PATLAYICI

Askeri yetkililerden yapılan açıklamaya göre bölgedeki askerlerimiz tuzaklanmış mayın ya da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.