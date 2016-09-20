Hakkari'de PKK'dan üs bölgelerine saldırı!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde bulunan askeri üs bölgelerine, bir grup PKK'lı teröristler tarafından havan ve uçaksavarlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hakkari'nin Irak'a sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü ile Kamışlı ve Gediktepe üs bölgelerine, bugün saat 16.40 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından havan ve uçaksavarlarla saldırı düzenlendi. Bölgedeki askeri birlikler saldırıya anında karşılık verdi. Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.