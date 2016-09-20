ARKADAŞINA GÖNDER Hakkari'de PKK'dan üs bölgelerine saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'de PKK'dan üs bölgelerine saldırı!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 18:42 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 18:47
Hakkari'de PKK'dan üs bölgelerine saldırı!
Hakkari'de PKK'dan üs bölgelerine saldırı!

'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde bulunan askeri üs bölgelerine, bir grup PKK'lı teröristler tarafından havan ve uçaksavarlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

'nin 'a sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü ile Kamışlı ve Gediktepe üs bölgelerine, bugün saat 16.40 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından havan ve uçaksavarlarla saldırı düzenlendi. Bölgedeki askeri birlikler saldırıya anında karşılık verdi. Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.