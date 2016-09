Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her platformda, FETÖ ve elebaşının karanlık yüzünü deşifre etmeye devam edeceğiz. Her tarafta inlerine girmeyi sürdüreceğiz. FETÖ için bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, güvenli bir sığınak değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM'nin 71. Genel Kurulu'na katılmak üzere dün ABD'ye gitti. Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesindeki kararlılığını ve Suriye'de DAEŞ ile mücadelesindeki başarısını BM Genel Kurulu'nda anlatacağını söyledi.



CİNAYET ŞEBEKELERİNE OPERASYON DÜZENLİYORUZ

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamda, ülkemizin BM'de oynadığı aktif role vurgu yaparak, terörle mücadele başta olmak üzere, Suriye ve Irak krizi, mülteci sorunu ve tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi ki bizim bir demokrasi mücadelemiz olmuştur milletçe, bunun karşısında Türk milletinin duruşuyla, dünyanın duruşunu değerlendirme noktasında olacağım. Bunu, muhataplarımla gerek Genel Kurul'da gerekse ikili görüşmelerde paylaşacağım. Türkiye bir taraftan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaralarını sararken diğer taraftan da Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye kaynaklı terör örgütlerine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Sınırlarımız içinde de FETÖ, DAEŞ ve PKK gibi cinayet şebekelerinin uzantılarına karşı başarılı operasyonlar yapıyoruz. Tabii burada PYD/YPG'yi söylemeden geçmemiz mümkün değil.



FETÖ'NÜN SIĞINACAK YERİ OLMAYACAK

15 Temmuz darbe girişimi ve milletimizin bu ihanet karşısında ortaya koyduğu destansı direniş, gözlerin bir kez daha Türkiye'ye çevrilmesine neden olmuştur. Genel Kurul'a olan hitabım hem 15 Temmuz darbe teşebbüsünün hem de 241 şehidimizin kanını döken FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna en doğru biçimde anlatılması için bir vesile oluşturacaktır. Biz her platformda, FETÖ ve elebaşının karanlık yüzünü deşifre etmeye, bu terör örgütünün Türkiye ve diğer ülkeler için oluşturduğu tehdidi dile getirmeye, dostlarımızı da uyarmaya devam edeceğiz. Her tarafta örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim; bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir ve olmayacaktır.



GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNU

Bu yıl Genel Kurul görüşmelerinde 'Göç ve Mülteci Akımlarıyla Mücadele' temalı liderler zirvesi yapılacak. Obama tarafından düzenlenecek zirve, uluslararası toplumu ilave taahhütler üstlenmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Zirvenin mültecilere yönelik insani yardımın finansmanında yüzde 30 oranında artış sağlaması, yasal kabul yollarının sayısını iki katına çıkarmak gibi hedefleri bulunuyor.



900 KM'LİK ALAN TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Sorunun çözümü için yıllardır dile getirdiğimiz güvenli bölge ve terörden arındırılmış bölge ihtiyacını bir kez daha ifade edeceğim. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın mülteci krizinin hafifletilmesine yaptığı katkıları da zirveye katılan liderlerle paylaşacağım. Bu harekât kapsamında bugüne kadar yaklaşık 900 kilometrekarelik bir alan terör unsurlarından temizlendi. Bu hattı -şu anda güneye doğru ilerliyoruz- yani toplamda 5 bin kilometrekarelik bir alan olarak burayı değerlendirebiliriz, güvenli bölge noktasında, bunu kast ediyorum... Cerablus sakinleri başta olmak üzere Suriyeliler, DAEŞ'ten arındırılan bölgeye geri dönmeye başladılar. İnşallah çabalarımız Suriyelilerin terör korkusu olmadan gidebilecekleri güvenli alanlar çoğaldıkça geri dönenlerin sayısı da artacaktır.



KAYBEDİLEN HER SANİYE...

Bu krizin sonuçları, diğer bölgelere yansımaları itibariyle küresel bir boyut kazanmıştır. Suriye krizini meşruiyet ve adalet temelinde çözüme kavuşturma noktasında kaybedilen her saniye, her dakika BM için utanç kaynağıdır. Mültecileri insanlık dışı muamelelere tabi tutarak, tel örgülerin arkasına saklanarak bu soruna çözüm bulunmaz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere artık insanlığın bu konuda sorumluluğunun farkına varması gerekiyor. İnşallah bu zirve en azından krizin insani boyutunun hafifletilmesi, mültecilerin mağduriyetinin bir nebze olsun giderilmesi noktasında somut adımlara vesile olur.



TELABYAD ARAPLAR IN

Telabyad Arapların yerleşim bölgesidir. Şimdi bu yerleşim bölgesini ne yaptılar? DAEŞ buradaki elde ettiği yeri, kendisinden sonra PYD, YPG bunlara bıraktı. Bu tabii bir ilk değil. Bu taa Haseke'den itibaren gelen bir süreç. En doğudan başladılar, bu şekilde geldiler. Hedef neydi? Hedef, Afrin ile bütünleşmek suretiyle Akdeniz'e açılmak. Biz ne için sabır, sabır, sabır, hep sabrettik de en sonunda Gaziantep olayından sonra patladık? 'Artık yetti' dedik.



MENBİÇ'İ PYD'YE AİTMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Yüzde 95'i itibarıyla Araplara ait olduğu halde bunlar tuttular Menbiç'i sanki PYD ve YPG'ye ait olan bir yermiş gibi göstermek suretiyle oradan gir, ondan sonra kuzeye doğru çık. Dedik 'Olmaz, yanlış yapıyorsunuz.' 'Gelin bu işi kuzeyden güneye doğru yapalım. Yine beraber yapalım. Türkiye olarak biz de üzerimize düşeni yapalım' Dediler ki 'O 3 ay, 4 ay sürer' Ne oldu? 15, 20 günde iş bitti. 'Haklıymışsınız' Şimdi öyle diyorlar ama işte haklı olmak bir şey getirmiyor ki.



BÖLGEYİ BİLEN BİZİZ

Burada (Suriye) bizi dinleyin ya. Biz sizinle NATO'da beraberiz. Bizim stratejik ortaklığımız var. Burada el ele verelim, buradaki bu pisliği temizleyelim. Ne oldu? Cerablus halloldu. Cerablus halkı şimdi dört dörtlük sevinç içinde dönüyor mu? Dönüyor. Biz de Kızılayımızla, AFAD'ımızla oraya her türlü yardımı gönderiyoruz. Aynı şekilde Rai. Orası da temizlendi. Şimdi Bab'a doğru iniyoruz ama 'Oraya kadar niye iniyorsunuz?' Şimdi soru bu. Elbette ineceğiz. Bizim buraları bize tehdit unsuru olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunu biz daha önce görüştük. Dedik ki 'biz bu bölgeyi güvenli bölge olarak ilan edelim' Ben bunu Sayın Başkan Obama ile Sayın Putin ile de görüştüm.



UYGULAMAYA GELİNCE...

Biz inşaat olayını halledelim, sizler bize mali destek verin. Çünkü bu konuda, mülteciler meselesinde Merkel, 'Ben buraya yılda 10 milyar evro ayırırım' dedi. Dedim 'Tamam işte buyur, biz bunu yapalım. Siz bize mali konuda destek olun. Hepsi de 'güzel olur, iyi olur' dediler. Uygulamaya gelince kimse ortada yok, hepsi kayboluyor. Şu anda Türkiye'de 2 milyon 700 bin Suriyeli ile 300 bin Iraklı yaşıyor. Biz Suriyelileri peyderpey oraya yerleştirmeye başlayacaktık. Şu ana kadar olmadı.