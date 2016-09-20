II. Abdülhamid’e Meclis’ten anma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bir ilke imza atarak Osmanlı’nın 32’nci padişahı Abdülhamid Han’ı doğumunun 174’üncü yıldönümünde tarihi bir programla anacak

TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar) tarafından düzenlenen "Doğumunun 174. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu" 22-25 Eylül arasında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Sultan II. Abdülhamid döneminin kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi ve tarihi açıdan tüm yönleriyle ele alınacağı sempozyumda Dolmabahçe Sarayı Medhal ve Binek Salonları'nda 16 akademik oturum gerçekleştirilecek. Yurtiçi ve yurtdışından 65 seçkin akademisyenin yer alacağı sempozyum, bu hafta perşembe günü saat 11.30'da yapılacak açılış töreni ile başlayacak.



YILDIZ ARŞİVLERİ AÇILACAK

Sempozyum çerçevesinde, ayrıca Sultan II. Abdülhamid dönemine ait eserlerin sergileneceği bir de sergi düzenleniyor. Muayede Salonu'nda gerçekleştirilecek olan "Sultan II. Abdülhamid Han Döneminden İzler Sergisi"nde, döneme ait Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 225 parça tarihi obje ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Etkinlikler kapsamında 23 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından "Yıldız Arşivlerinden Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Fotoğraf Sergisi" adlı sergi ise 7 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergide Sultan II. Abdülhamid'in tuğrası ve büyük devlet imajının sembolü Osmanlı devlet arması yer alacak. Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Şale'de kullandığı çalışma odası takımı ve Beylerbeyi Sarayı'nda ikamet ederken kullandığı yatak odası takımı ile Sultan II. Abdülhamid dönemi Osmanlı saraylarında yabancı misafirlere verilen ziyafet sofraları canlandırıldı. Sultan II. Abdülhamid'in 1897'de Yunan Harbi'nde şehit olan askerlerin yakınları ve gazilerin yararına düzenlenen İâne Sergisi'nden günümüze kalan örnekler de sergide yer alıyor. Milli Saraylar koleksiyonlarından seçilen bu eserler, Sultan II. Abdülhamid dönemi yadigârlarından olup, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurarak gelecek kuşaklar tarafından da hatırlanmaya devam edecek.