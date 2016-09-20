İşbirlikçiyle de mücadele edilecek

Kritik toplantıda “kararlılık mesajı” verildi: Şehirlerde terör eylemleri meydana gelmeden önlenecek. Terör örgütüne yardım eden yerel yöneticiler ve STK’larla da mücadele edilecek

İçişleri Bakanlığı önceki gün doğu ve güneydoğu bölgesindeki 22 ilin valisini Güvenlik Zirvesi için Ankara'ya çağırdı. Zirvede tarihi kararlar alınırken 'önleyici güvenlik planı' ve 'terörle mücadelede önlemler paketi' yeniden gözden geçirildi.



ÖNLEMLER İL İL DEĞERLENDİRİLDİ

Kritik zirve DBP'li belediyelere kayyum atandığı, bölgede terörü destekleyen binlerce öğretmenin görevden alındığı ve çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan Güvenlik Zirvesi'nde Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van valileri teker teker söz alarak ihtiyaç ve taleplerini bildirdi. Bu doğrultuda terörle mücadele için keskin kararlar alındı. Güvenlik Zirvesi'nde doğu ve güneydoğu bölgesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları değerlendirildi. Terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik sorunları ile terörle mücadele konuları kapsamlı olarak ele alınırken teröre karşı alınacak önlemler il il değerlendirildi.



BULAŞANLARA GEREĞİ YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9,5 saat süren Güvenlik Zirvesi'nde alınan tarihi kararlar şöyle:

İç güvenliğin sağlanması konusunda hiçbir taviz verilmeyecek. Operasyonlar kararlılıkla sürecek. Terör örgütlerinin hareket kabiliyetini kırmak için tüm imkanlar seferber edilecek.

Terör örgütü PKK'nın kentlerdeki etkinliği büyük ölçüde kontrol altında, örgüt taban desteğini yitirdi. Kırsalda da güvenlik birimleri bütün gücüyle silahlı unsurları etkisizleştirecek.

"Önleyici güvenlik doktrini" kapsamında şehirlerde terör eylemleri meydana gelmeden önlenecek.

Terör örgütlerinin eylemlerine misliyle karşılık verilecek.

Doğrudan terör örgütüne yardım ve yataklık yapan yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu görünümlü örgüt merkezleri de terörle mücadele kapsamında değerlendirilecek ve gereği yapılacak.



ÖNLEMLER PAKETİNDE İKİNCİ HAMLE

Terörle mücadelede mutlak başarı için bölge halkının devlete desteğini sürekli kılacak politikalar kesintisiz hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "terörle mücadelede önlemler paketindeki" sorumlulukları güncellenerek, eksik bırakılan alanlarda ikinci hamle dönemi başlatılacak.

Master Plan ile oluşturulan 'her kentin profili' çerçevesinde silahlı güçlerin yanı sıra sivil güçler de terörle mücadeleyi daha etkin destekleyecek.

Bölgedeki zırhlı araç, teçhizat ve personel sayısı artırılacak.

Geçici olarak konumlandırılan güvenlik noktalarının kalıcı olması için yeterli ödenek ve eleman tahsis edilecek.