Kamuda tasarruf dönemi başlıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli kamuda tasarruf için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu ile ilgili açıklama yapan Canikli özetle şunları söyledi:



KAMU İÇİN YENİ TASARRUF MODELİ: Kamuda genel olarak bir tasarruf alışkanlığı yok. Tam tersi bütçe hazırlanışı hem de bugüne kadarki kamu harcamaları tasarrufu değil daha çok harcamayı teşvik eder özellikler içermektedir. Çalışmalar başlatıldı. Aşırı harcama eğiliminin ortadan kaldırılması ve kamunun ekonomideki payının düşürülmesi hedefleniyor. Devlet ne kadar küçülürse büyüme o kadar yüksek olur.



ASGARİ ÜCRET DÜŞMEZ:Matrahın artması nedeniyle bir sonraki vergi dilimi nedeniyle asgari ücretin 1300 lira altına düşme ihtimali vardı, çalışmalar son aşamaya geldi. Tedbirler alındı kararlar verildi.



KREDİ KARTLARINA TAKSİT HAFTAYA: Süreç tamamlanmadı. Önümüzdeki hafta olağanüstü bir durum ortaya çıkmaz ise bu karar Resmi Gazete'de yayımlanma aşamasına gelir.



TERÖRE DESTEK VERENE KAYYUM ATANIR: Belediyelere kayyum atanması tamamen bunların terör örgütlerine yardım yataklık destek sağlamaları ile ilgili. Dolayısıyla burada öncelikle bir tespit ne zaman yapılırsa yine oraya düzenleme çerçevesinde kayyum atanacaktır.



10 EKİM'DE 20 BİN YENİ ÖĞRETMEN: Yeni 20 bin öğretmenin alınmasına ilişkin sınav süreci devam ediyor, mülakatlar yapılıyor. 10 Ekim'de 20 bin öğretmen işbaşı yapabilir hale gelecektir. Bu da ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sayıdır.



FETÖ'DEN ALINANLAR İTİRAZ EDEBİLİYOR:Valiliklerimiz bünyesinde illerde ve Başbakanlık bünyesinde de merkezde bir organizasyon oluşturuldu. Talepler yapılabiliyor. Buradaki hedefimiz sıfır adaletsizlik noktasını yakalamak. Kamuya yansıdığı gibi çok büyük sayılar yok. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin kişinin işine son verildiyse gelen talepler binin altında. Sayı ne olursa olsun hepsini tek tek ayrıntılı şekilde inceliyoruz yeniden değerlendiriyoruz ve sonuçlandıracağız.



TEKME OLAYI VAHİM: (Şort giydiği için bir kadının darp edilmesi) Vahim bir hadise. Vatandaşımızın bu saldırı ile karşı karşıya kalması çok vahim. Üzerine gidilmesi gerekiyor. Hukuk sisteminde otomatik olarak tutuklanması gibi bir durum söz konusu değil. Tutuklanmayı zorunlu bir hale getirecek çalışma yapılıyor.



MERKEL'İN AÇIKLAMASI TATMİN ETTİ: (Alman vekillere İncirlik izni) Alman parlamentosunun 1915 olaylarıyla ilgili olarak verdiği saçma karar nedeniyle böyle bir politika uygulamıştık. Fakat daha sonra Sayın Merkel'in bir açıklaması oldu. Alınan bu kararın hukuki değil siyasi bir karar anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bu da bizim şu andaki beklentilerimizi karşılayan bir açıklama. Bundan sonra talepleri olması durumunda İncirlik'i ziyaretlerine izin vereceğiz. Ziyaretin önünde bir engel kalmamıştır. ANKARA