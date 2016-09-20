Karanlık yüz

Geçmişte FETÖ’nün dizayn ettiği kumpas davalarında adı geçen Mehmet Taşdelen, şimdi FETÖ sanıklarının avukatlığını üstlendi

Yakın tarihte FETÖ'nün adının karıştığı karanlık her olayda ortaya çıkan bir avukat Mehmet Taşdelen. Adı ilk olarak, bugün FETÖ'nün parmağı olduğuna dair güçlü bulgular elde edilen Danıştay suikastında geçti. Olayı başörtüsüne bağlamak için "Danıştay'ı basan Alparslan Arslan'ı Şeyh Salih Kunter saldırıya azmettirdi" sözünü ortaya atan kişiydi. Oysa, Ergenekon davasındaki tapelere göre, Danıştay'da dehşet saçan Alparslan Arslan, "O'nun adamı"ydı. Ancak o dönem FETÖ'nün kontrolünde olan Ergenekon davası hâkim ve savcıları, her nedense onun hakkındaki ifşaatları görmezden geldi.



KARAKAYA 4 YIL ÖNCE YAZDI

Merhum yazar Hasan Karakaya, 10 Ocak 2012'de Akit gazetesindeki köşesinde "Yine Danıştay cinayeti... Salih Kunter'i kim icat etti?" başlığıyla yayımlanan yazısında, Avukat Taşdelen'in, "Alparslan Arslan'ın cinayeti, başörtüsü yüzünden Salih Kunter isimli şeyhin azmettirmesiyle işlediğini yaymaya başlayan kişi" olduğunu yazdı. Karakaya yazısında, "Av. Mehmet Taşdelen'in, 'Danıştay cinayetinin neresinde' olduğunu bilmiyorum. Bu olaya Salih Kunter ismini bulaştıranlar (...) 'dinci cinayeti' süsü vermek mi istediler?" diyerek şüphesini dile getirdi. Ergenekon sanığı Emin Gürses, 10 Şubat 2008'de 'Nazmi'adındaki biriyle yaptığı telefon görüşmesinde Danıştay saldırısının zanlısıyla ilgili konuşurken "Mehmet'in adamıydı" dedi. Bu tutanaklara geçti. Ancak, o zaman yüzlerce insanı mahkum eden FETÖ mahkemesi, cinayeti işleyen Alparslan Arslan'la, Avukat Taşdelen'in bağlantısını sümen altı etti.



HİMMETÇİYİ SERBEST BIRAKTIRDI

Eski Üsküdar Ülkü Ocakları Başkanı olan Taşdelen şimdi millete kurşun sıkan, bomba yağdıran FETÖ'nün avukatlığını üstlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım 2014'te yapılan bir ihbar sonucu himmet toplantılarının yapıldığı Maltepe'deki Pinhan restorandan çıkarılıp imha edilmeye götürülen bir kamyonet dolusu belge ele geçirdi. Bunlar arasında örgütün 2 numaralı ismi olan firari Mustafa Özcan'a ait önemli bilgi ve belgeler de vardı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde FETÖ'nün üst düzey yöneticisi İsrafil Gözütok'un de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı.



MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mahkemenin tutuklama gerekçesinde, şüphelilerin, kaçak olan Salih A. Mehmet G., Ali Ç., Mustafa Ö., Hızır G., Uğur A. gibi şahısların emir ve talimatları doğrultusunda eylemlerine devam ettikleri, himmet, burs, kurban gibi paraların havale benzeri işlemlerle örgüte aktarılmasında aktif rol oynadıkları belirtildi. İşte burada devreye Taşdelen girdi. Aranan FETÖ firarisi Salih. A.'nın avukatlığını üstlenen Taşdelen, darbe girişiminden sonra özellikle seçtiği mahkemeden- Salih A.'nın serbest bırakılmasını sağladı. Salih A.'yı serbest bırakan hâkim, bu kararı sonrası görevinden alındı. Salih A.'nın tüm malvarlığına FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu. Avukat Taşdelen'in başka FETÖ'cülerin de avukatlığını üstlendiği öğrenildi.



MHP'Yİ KARIŞTIRAN OLAYLARDA BAŞROLDE

FETÖ'NÜN kumpası olduğu ortaya çıkan Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki (MHP) kaset şantajında da MHP'deki istifaları önceden bildiği ortaya çıktı. Soruşturulmasına rağmen serbest bırakıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Haziran 2011'de Diyarbakır'da yapacağı mitingte "provokatif eylemler" yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden biriydi. 11 kişi tutuklanırken, o yine serbest bırakıldı.