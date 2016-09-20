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Kırgız lider Çeşme'de dinleniyor

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 11:56
Kırgız lider Çeşme'de dinleniyor
Kırgız lider Çeşme'de dinleniyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 'in Çeşme İlçesi'ndeki Shareton Otel'de dinleniyor.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Atambayev'in, Atatürk Havalimanı'ndan New York'a gidecek olan uçağa binmeden önce rahatsızlandığı belirtildi. Göğüs ağrısından şikayetçi olan Atambayev'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Cumhurbaşkanının acil sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

ATAMBAYEV DÜN GECE İZMİR'E GELDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için İstanbul'dan uçağa bineceği sırada rahatsızlandığı bildirildi. Atambayev dün 'e geldi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Çeşme İlçesi'ndeki Shareton Otel'de dinlenmeye çekildi.

ATAMBAYEV İSTANBUL’DA RAHATSIZLANDI