Kırgız lider Çeşme'de dinleniyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki Shareton Otel'de dinleniyor.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Atambayev'in, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a gidecek olan uçağa binmeden önce rahatsızlandığı belirtildi. Göğüs ağrısından şikayetçi olan Atambayev'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Cumhurbaşkanının acil sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

ATAMBAYEV DÜN GECE İZMİR'E GELDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için İstanbul'dan uçağa bineceği sırada rahatsızlandığı bildirildi. Atambayev dün gece İzmir'e geldi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Çeşme İlçesi'ndeki Shareton Otel'de dinlenmeye çekildi.

ATAMBAYEV İSTANBUL’DA RAHATSIZLANDI