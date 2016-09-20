TBMM'de 'Demokrasi Müzesi' kurulacak

TBMM Başkanı Kahraman, FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanmasına ilişkin, "Başbakanımızın bulunduğu odanın ve onun çevresindeki bomba izlerinin saklanmasını ve 'Demokrasi Müzesi' adı altında bir mekan olarak muhafazasını uygun gördük." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ''nün 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'nin bombalanmasına ilişkin, "Meclisteki bütün kırık yerler, kapılar, pencereler, hasar gören yerler onarıldı, onarılmaya devam ediyor. Yalnız Başbakanımızın bulunduğu odanın ve onun çevresindeki bomba izlerinin saklanmasını ve 'Demokrasi Müzesi' adı altında bir mekan olarak muhafazasını uygun gördük." dedi.

Demokrasi Yolu

TBMM'nin bahçesinde, bir başka bombanın düştüğü çukur bulunduğunu hatırlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Orada yine tankın ezdiği bir araba, buradaki çukur, burası da kapalı hale getirilecek ve Meclis ile o çukur arasındaki yola 'Demokrasi Yolu' denilecek. Kenarında da 15 Temmuz darbe girişimine ait resimler sergilenecek."

"Sığınak yapacağız"

Mecliste günün şartlarına uygun bir sığınak bulunmadığına işaret eden Kahraman, "Eskiden yapılmış, sığınak diye ayrılan bir yer vardı. Oranın çok çok yetersiz olduğunu hatta olmadığını, sığınak olmadığını gördük. Günümüz şartlarına, sivil savunma şartlarına, normlarına uygun bir sığınak yapacağız." diye konuştu.