Van'da Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı!

Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlerce emniyet amirliği binasına roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirildi.

Teröristlerce atılan roketatarın parçası emniyet amirliği yakınındaki bir evin camına isabet etti.

Kırılan camlar odadaki biri 2,5, diğeri 4 yaşındaki iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

Hastaneye kaldırılan iki kardeşin tedavisi sürüyor.

Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon yürütülüyor.