13 polis gözaltına alındı

Elazığ merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda yakalama kararı verilen 20 şüpheli polisten 13’ü gözaltına alındı. 7 polis aranıyor.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında bugün saat 06.00 sıralarında Elazığ merkezli Osmaniye, Antalya, Ankara, Düzce, Bingöl ve Nevşehir illerinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Operasyon neticesinde, 670 ve 672 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan ve daha önce görevden uzaklaştırılan haklarında arama, yakalama ve gözaltına alma kararı çıkarılmış olan 20 şüpheli şahıstan 13'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan arama neticesinde önem arz eden 2 adet F serisi 1 Dolar ele geçirilmiş ve ayrıca aralarında Emniyet Müdürünün de olduğu 10 şüpheli şahısta Bylock uygulamasına rastlanılmıştır. Soruşturma ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup Elazığ Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz aralıksız devam edecektir."



Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolü için Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilerek yapılan kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü.