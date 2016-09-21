Altan kardeşler adliyeye sevk edildi

Haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan emniyetteki işlemleri tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Can Erzincan Televizyonu'nda Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın hazırlayıp sunduğu 'Özgür Düşünce' isimli TV programına 15 Temmuz darbe girişiminde bir gün önce konuk olarak Ahmet Altan katılmıştı. Programda kullanılan darbeyi çağrıştırıcı ifadeler nedeniyle Ahmet ve Mehmet Altan 10 Eylül Cumartesi günü gözaltına alınmışlardı.

11 gündür İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulan Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler.Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Ahmet Altan ile Mehmet Altan otopark kapısından adliyeye giriş yaptırıldı.

Şüpheliler Soruşturma Savcısı Can Tuncay'a ifade verecek. Bilindiği gibi şüpheliler hakkında FETÖ işbirlikçiliği ve FETÖ'ye yardım suçlamaları da bulunuyor.

