Başbakan, "Büyükelçilik" olayıyla ilgili bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu ile görüşerek İsrail Büyükelçiliği önünde meydana gelen olayla ilgili bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, telefonla görüştüğü Soylu'dan İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili bilgi aldı.

Bugün saat 12.10 sularında Osman Nuri Çalışkan isimli, 1975 Konya doğumlu, elinde 30 cm. uzunluğunda bir bıçak ve çanta bulunan şahıs, İsrail Büyük Elçiliğine doğru slogan atarak hareket halinde iken, Polisin dur ikazına uymayınca baldırından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Ankara Valiliği, saldırgan ile ilgili yaptığı açıklamada, Osman Nuri Çalışkan'ın meczup görünümlü olduğu, arşiv kaydı ve herhangi bir örgüt bağlantısının tespit edilemediği ifade edildiğini belirtmişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ