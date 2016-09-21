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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senatör Johnson'ı kabul etti

  • AA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 23:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senatör Johnson'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senatör Johnson'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'li Cumhuriyetçi Parti Wisconsin Senatörü, Dış İlişkiler Komitesi'nin Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Altkomitesi Başkanı Ron Johnson'ı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Johnson'a 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda 'den beklentileri de dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, 'de ateşkes ihlali başta olmak üzere 'deki son gelişmeler ve DAEŞ'le mücadele konusu da ele alındı.