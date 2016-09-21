Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senatör Johnson'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Cumhuriyetçi Parti Wisconsin Senatörü, Dış İlişkiler Komitesi'nin Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Altkomitesi Başkanı Ron Johnson'ı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Johnson'a 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda ABD'den beklentileri de dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'de ateşkes ihlali başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ve DAEŞ'le mücadele konusu da ele alındı.