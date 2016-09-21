New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısına tepki gösterdi. "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini dünya liderlerine karşı yineleyen Erdoğan, "Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edemezseniz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu'na hitap etti.

'BM, SURİYE REJİMİNE NE KADAR MÜSAMAHA GÖSTERECEK?'

"Ateşkes ortadan kalktı ve BM'nin konvoyuna rejim tarafından saldırı yapıldı. Suriye rejimi BM gözetimindeki yardımların acil insani yardıma ihtiyacı olan Halep halkına ulaşmasına izin vermiyor. Rejimin insanları açlığa mahkum ederek 'ya teslim ol, ya öl' politikasına BM daha ne kadar müsamaha gösterilecek? Irak'ın en büyük gücünü oluşturan etnik ve mezhebi çeşitliğiliği muhafaza edecek siyasi durumun oluşturulamayacağı görülüyor. Bölgede yeni sorunlara yol açabilecek 1 milyondan fazla insanın sığınmacı durumuna düşeceği insani krizin çıkması kaçınılmazdır."





"GAZZE'YE FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Harem-i şerifin kutsiyetine İsrail tarafından saygı gösterilmesi, ihlallere bir son verilmesi gerekiyor. İsrail ile normalleşen ilişkilierimizi, barış sürecinin kolaylaştırılması, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için değerlendirmeye çalışacağız. Gazze'ye faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. "



"Dünya 5'ten büyüktür ve BMGK yeniden reforme edilmelidir"

"GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILAYA GÖRE EN FAZLA YARDIMI BİZ YAPTIK"

Dünyada en az gelişmiş ülkelere destek konusunda ilk 3 sırasında ABD, Türkiye ve İngiltere var. Gayri safi milli hasılaya göre en fazla biz yardım ettik. En fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak, elinden gelen tüm gayreti gösteren ülkeyiz. Suriyeli mülteciler konusunda geçen yıl BM oturumunda ilk kez ele alındı. G20'nin gündemine göç ve terörizm konularının alınması ülkemizin girişimleri neticesinde gerçekleşti. Ege denizindeki ölümlerin önünü almak amacıyla 2015 Ekim ayında günlük 7 bin olan düzensiz göç olayının son aylarda 50'ye düşmesini sağladık. Türkiye'nin AB mutabakatında taahhütlerini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. AB'nin verildiği sözlerin adeta unutulduğunu, karşımıza sürekli suni mazeretlerin çıkarıldığını görmenin üzüntüsü içerisindeyiz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FETÖ İLE MÜCADELE ETMEZSENİZ YARIN GEÇ OLABİLİR"

BM'NİN REFORME EDİLMESİ GEREKİR



Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'in reforme edilmesi gerektiğini belirterek: "Güvenlik Konseyi'ni, temsil niteliği güçlendirilmiş, daha demokratik, adil, şeffaf ve etkin kılacak kapsamlı bir reform üzerinde mümkün olan en geniş uzlaşmayı sağlamalıyız. Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekir. Özellikle barışı koruma ve inşa faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi konusunda Genel Sekreter Ban Ki-Mun önderliğinde atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan BM Güvenlik Konseyi reforme edilmekçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple, 'Dünya 5'ten büyüktür" gerçeğini her fırsatta, uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz hatırlatıyorum." dedi.

"Siyasetçi omurgalı olacak, inandığı doğruları söyleyecek. Eğer demokrasi diyorsak ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Irkçılık ve İslam karşıtlığı milyonlarca vatandaşı olan Türkiye için önemli bir konudur. 10 yıl önce dönemin İspanya Başbakanı ile bu tehditlere karşı kalıcı çözümler amaçlıyordu. 2010'da Finlandiya ile BM çatısı altında barış için arabuluculuk girşimine ilginin artmasından da memnuniyet duyuyoruz. Birlikte oluşturduğumuz 2030 Birlikte Kalkınma hedefi hepimiz için iddialı şeyler içeriyor. Türkiye olarak 2011 yılında yaptığımız en az gelişmiş üllkelere yılda 200 milyon dolar verme iddiamızın üzerine çıktık"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM'NİN AÇILIŞ OTURUMUNA KATILDI