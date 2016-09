FETÖ soru hırsızlığını Kur'an ile örtmeye çalışmış

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütünden soruları alarak komiser yardımcılığı sınavını kazanan M.E, sınava hazırlıklarını ve soruların örgüt üyelerine nasıl verildiğini anlattı.

Karaman'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan M.E, örgütten aldığı sorularla komiser yardımcılığı sınavını kazanmasını ve soruların örgüt üyelerine nasıl verildiğini anlattı.

BİZ ONAY VERMEZSEK KİMSE GİREMEZ

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan polis memuru K.Y, 2013 yılındaki komiser yardımcılığı sınavı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli H.S, M.N. ve T.K'nın aralarında sınav ile ilgili konuştuklarını, H.S'nin, "Bizim onay vermediğimiz kimse sınava bile giremez" dediğini söyledi.

KUR'AN ÜZERİNE BOŞANMA YEMİNİ

İzne ayrıldığı gün H.S'nin, yapıya bağlı polis gruplarının toplandığı evin anahtarını verdiğini dile getiren M.E, şöyle dedi:

"O gün eve A.S. de geldi. H.S. tarafından gönderildiğini, beraber sınava hazırlanacağımızı söyledi. Akşamları evime gidiyordum, A.S. ise çoğunlukla geceleri de bu evde kalıyordu. Sınavdan 2 gün önce akşam vakti, önceden tanımadığım ve tarih öğretmeni olduğunu söyleyen F.A. eve geldi. Getirdiği sinevizyon sistemi ile bize 2-3 saat tarih ve genel kültür dersi anlattı. Sınavdan bir gün önce öğretmen E.T, bizimle ayrı ayrı görüşmek istediğini söyledi. Önce ben odaya girdim. Benden Kur'an-ı Kerim getirmemi istedi. Komiserlik sınavında çıkacak soruları bize vereceğini, bu durumu kimseye söylemememizi, hatta aynı evde kaldığım A.S. ile bile bu konuyu konuşmamamız gerektiğini söyledi. E.T, 'Şayet birbirinize ve başkalarına bahsederseniz eşinizden boş olursunuz' gibi söylemlerde bulundu. Kur'an üzerine yemin ettirdi. Sonra dizüstü bilgisayarında, uzun şifreler girerek açtığı klasörde soruları gösterdi. Yaklaşık 1 saat bu soruları çalıştırdı. Sonra A.S'yi odaya göndermemi istedi."