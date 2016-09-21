FETÖ'cü hainlerin yeni rotası belli oldu

Yunanistan'ın Rodos Adası'na 10 Türk vatandaşının kaçtığı bildirildi. Sığınma talebi ile adaya giden gruptakiler gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, iki erkek, iki kadın ve altı çocuktan oluşan grubun, ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları için gözaltına alındığı belirtildi.

Ege kıyılarından bir botla kaçtıkları kaydedilen gruptaki yetişkinlerin, Türkiye'de "siyasi görüşlerinden dolayı" yargılandıklarını savunarak sığınma talebinde bulunmak istedikleri kaydedildi.

AĞUSTOS AYINDA DA 7 SİVİL YUNANİSTAN'A KAÇMIŞTI

Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin yanı sıra Dedeağaç'a 4 ve yine Rodos'a 3 olmak üzere 7 sivil Ağustos ayında Yunanistan'a kaçmıştı.

Söz konusu kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları tahmin ediliyor.

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