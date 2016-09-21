FETÖ'cü Yayla, Savcı Kiraz'ın katilinin kuzeni çıktı!

ABD Temsilciler meclisinde konuşturulan FETÖ’cü Ahmet Sait Yayla Yayla’nın kuzeninin Çağlayan adliyesinde katledilen Savcı Kiraz’ın katili olduğu ortaya çıktı. Terörist kuzenin abisi de Lav silahlı AK Parti saldırısının faili… İşte iç içe geçtiği net biçimde ortaya çıkan FETÖ-DHKP-C ilişkisi

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede bugünkü yazısında ulaştığı çarpıcı bilgileri paylaştı. FETÖ-DHKP-C ilişkisini faş eden bilgiler aynı zamanda geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'yi ve Erdoğan'ı suçlayan konuşmasıyla karşımıza çıkan FETÖ'cü Ahmet Sait Yayla'nın terör ilişkisinin merkezindeki isim olduğunu ortaya çıkardı. İşte ilgili yazıdan öne çıkanlar:

DHKP-C İLE İLİŞKİ KURAN FETÖ ABİSİ!

Ahmet Sait Yayla, FETÖ'nün, emniyet içindeyken, DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu diğer terör örgütleriyle ilişkisini kuran abilerden biri..

EYLEM İHALESİ VERİYORDU

Bu ilişki sayesinde, yıllarca DHKP-C markası altında yapılan terör eylemlerinden bir kısmı da FETÖ'nün verdiği ihalelerle gerçekleşti.. Bunlardan biri de Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği Çağlayan Adliye Baskını..

SAVCI KİRAZ'I DA KUZENİNE ÖLDÜRTTÜ!

Savcımızı şehit eden terörist Şafak Yayla da, işte bu profesörün kuzeni. Hukukçu Sinan Civriz'in iğneyle kuyu kazarak çıkardığı ilişkiler ağına göre Şafak ile Ahmet Sait, kardeş torunları..

ABİSİ DE LAV SİLAHI SALDIRISININ FAİLİ

Şafak Yayla'nın büyük abisi Mehmet Yayla, 2013 yılında AK Parti'ye düzenlenen Lav silahlı saldırının faili.

DİĞER ABİSİ BERKİN ELVAN BÖLGESİNİN YÖNETİCİSİ!

Diğer abisi Bulut Yayla ise DHKP-C'nin, Berkin Elvan'ın öldürüldüğü bölgesinden sorumlu yöneticisi..

KİRAZ O SIRADA NEYLE İLGİLENİYORDU?

Şimdi gelelim Çağlayan Baskını'na.. Mehmet Selim Kiraz, şehit edildiğinde hem Berkin Elvan hem de Gezi Kalkışması sırasında öldürülen ya da kör olan isimlerin dosyası üzerinde çalışıyordu.. Aradığı bilgiye ulaşmak üzere emniyete yazı yazıyor fakat türlü engellemelerle karşılaşıyordu.. Polis içinde bir gizli el, bu cinayetlerin çözülmesini apaçık önlüyor ve bunun üzerinden Savcı Kiraz'la adeta kavga ediyordu.. Düşünsenize katledilen savcı, Berkin dosyasını çözmeye çalışan savcı. Sahiden Berkin'in katillerinin cezasını çekmesi gerektiğini savunan biri, bu savcının susturulması yerine önünün açılmasını istemez miydi?..

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