FETÖ’nün piramidi yerle bir oldu

FETÖ temizliğinde dün örgütün emniyet, adliye, Milli Eğitim içerisindeki yapılanmalarında görev verdiği üst düzey sorumluları yakalandı. 12 ilde 125 gözaltı, 40 tutuklama var

FETÖ'yle mücadelede yurt genelinde süren operasyonlarda örgütün komiser abisi Mahmut Karslı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz ve İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan gözaltına alındı. İşte yurt genelinde il il FETÖ operasyonları;

Nevşehir: Örgütün üst düzey yöneticilerinden Bilal Ünsal, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserlerin "abisi" ve FETÖ emniyet sorumlusu öğretmen Mahmut Karslı ile örgüt üyesi Alaettin Ö., Adem A., Abdulkerim Ü., Mehmet Ü., Şener Ç. ve Harun Ç. tutuklandı.

Kayseri: Örgütün kriptolu iletişim programı ByLock"u kullandıkları belirlenen 141 kamu personeline yönelik operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

BUKALEMUN FETÖ