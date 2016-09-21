Geri döneceğiz bize çalışın!

17-25 Aralık'tan sonra ihraç edilen polislerin terör örgütlerinin içindeki haber elemanlarını 'Döneceğiz, bilgileri bize aktarın' diye maaşa bağladığı ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarda FETÖ'nün ihanetleri birer birer ortaya çıkıyor. İstihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütlerinin içinde görev yapan haber elemanlarını 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün maaşa bağladığı belirlendi. Paralel yapının deşifre olmasıyla peş peşe görevden alınan FETÖ'cü polislerin kendileri ile irtibat halinde olan muhbirlere ulaşıp ahlaksız teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

YA PARA YA ÖLÜM

Muhbirlerle tek tek görüşen ihraç edilen FETÖ'cü polis amirleri, 'Biz kısa süre sonra yeniden göreve döneceğiz. Bilgileri bize aktarmaya devam edin.

440 KAMU PERSONELİ TUTUKLANDI!

İSTİHBARAT FETÖ'YE

Bunu yapmazsanız sizi deşifre ederiz ve örgüt infazınıza karar verir' diye tehdit ettikleri belirlendi. Bu teklifi kabul edenlerin FETÖ tarafından dolgun maaşa bağlandığı belirlendi. FETÖ'nün Türkiye'nin birçok ilinde bu teklifi kabul etmeyen çok sayıda muhbiri deşifre edip öldürttüğü belirlendi. Maaşa bağlanan muhbirlerin yaklaşık 3 yıl boyunca içinde yer aldıkları terör örgütlerinin eylem planlarını devlete değil FETÖ'ye aktardığı ortaya çıktı. Bilgileri kendine saklayan FETÖ'cüler birçok güvenlik görevlisinin şehit olduğu, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıları film gibi izledi.

İHRAÇLAR İÇİN ALGI OPERASYONU

FETÖ terör örgütlerinin eylem bilgilerini sosyal medyadaki uzantılarına aktararak algı operasyonu da yapmış. Doğu ve Güneydoğu'nun Fuatavni'si olarak bilinen M.Ş. ifadesinde istihbari bilgileri meslekten atılan polislerin kendisine aktardığını itiraf etti.

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SOSYAL MEDYA YALANLARI

M.Ş. birçok saldırının istihbaratının görevdeki polisler yerine meslekten atılan FETÖ'cülere gittiğini belirtti. Saldırının ardından da sosyal medya üzerinden 'paralel diye meslekten atılan polisler olsaydı böyle olmazdı' şeklinde paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. (Akşam)