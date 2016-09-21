HDP'li 8 vekil için flaş karar!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekiline, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ifadelerinin alınması için davetiye çıkardı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu HDP'li 8 milletvekiline, ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkarıldığı bildirildi.

DOSYALARIN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen milletvekili dosyalarının incelenmesi sürüyor.

DAVETİYELER GÖNDERİLDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığının, kentte çeşitli düzenlenen etkinliklerde yaptıkları konuşmalarda suç unsuru tespit edilen ve terörist cenazelerine katılan milletvekilleri hakkında yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan, Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan, Tuğba Hezer Öztürk ve Nadir Yıldırım'a "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ifadelerinin alınması için eylül ayında farklı tarihlerde davetiye gönderdiği öğrenildi.