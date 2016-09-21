Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanları DBP'li Mehmet Muhdi Arslan ile PKK'ya üye olmak ve yardım, yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nevin Girasun'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, bugün Belediye Başkanlığı görevine kayyum olarak atandı

İdil Belediyesi'ne kayyum atandı. İdil Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Muhdi Arslan ile bu yılın Ağustos ayında PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Eş Başkan Nevin Girasun, belediyeye ait iş makinesi ile diğer araçların personeli ile birlikte terör amaçlı eylemlerde kullanılmasına izin verdikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırıldı.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Bakanlık bugün sabah saatlerinde ise İdil Kaymakamı Ersin Tepeli'yi İdil Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atadı. Çatışmalarda hizmet binasının zarar görmesi nedeniyle belediye hizmetlerinin verildiği Kültür Merkezi binasının etrafında bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi alınıp, bütün personelin genel bilgi toplama (GBT) sorguları yapıldıktan sonra Kaymakam Ersin Tepeli'nin belediyeye kayyum olarak atandığına dair Bakanlık yazısı Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne tebliğ edildi. İdil Belediye'sine Kaymakam Tepeli'nin kayyum olarak atandığını öğrenen belediye meclis üyeleri belediyeyi terk etti, güvenlik güçleri de binaya Türk bayrakları astı.

DAHA ÖNCE 28 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMIŞTI

Daha önce de 2'si il, 24'ü ilçe, 2'si belde belediyesi olmak üzere 28 belediyeye kayyum atanmıştı.