Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri arazi tarama faaliyeti sırasında, PKK'lı teröristler tarafından Bingöl karayolunda tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı farketti. Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, olası bir facia önlendi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemlerinin vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarını olumsuz olarak etkilediği belirtilerek, şöyle denildi:

EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında; Lice İlçesi Diyarbakır Bingöl karayolu Çalıbükü mevkiinde bulunan karayolunun kenarına yerleştirilmiş 1 adet jelikan bidon içerisinde çivi ile güçlendirilmiş yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. El yapımı patlayıcının bulunduğu bölgeden, araziye ağaçlık alana doğru giden 500 metre kablo bulunmuş ve tespit edilen el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir.

Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış, karayolu geçici olarak ulaşıma kapatılmış ve akabinde karayolları ekipleri tarafından onarılarak ulaşıma tekrar açılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

Tuzaklanan el yapımı patlayıcı böyle imha edildi

