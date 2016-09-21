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'de 3 kişi ihraç edildi

  • ANKA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 12:15
MHP'de 3 kişi ihraç edildi
MHP'de 3 kişi ihraç edildi

'nde Aksaray, Trabzon ve 'nın ilçe teşkilatlarına üye üç isim, partiden ihraç edildi.

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yazılı açıklamasında, parti tüzüğünün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunan Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatının Merkez Disiplin Kurulu'nca müzakere edildiğini bildirdi.

Öztürk, "Müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile, MHP Aksaray İli, Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Ayhan Erel'in, MHP Trabzon İli, Vakfıkebir İlçe Teşkilatı üyesi Ali Sağır'ın, MHP İli, Nilüfer İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet Bilgiç'in her biri için ayrı ayrı olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 - (c) , (e) , (g) , (h) ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, 21.09.2016 tarihinde katılanların oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.