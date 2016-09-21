Şehit mezarı başında nöbete devam

15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı Köprü’de kahramanca direnen M. Emin Tekin, Ankara’da aynı gece şehit olan Özel harekât polisi hemşerisi Serkan Göker’i Yozgat’taki kabri başında ziyaret etti. Tekin, tüm şehitler için dua etti

İstanbul'da 15 Temmuz'da Köprü'de darbeci hainlere karşı dik duruşunu gösteren fotoğraf karesiyle sembolleşen gazi Muhammet Emin Tekin, o gece Ankara'da şehit olan Özel Harekat polisi Serkan Göker'i Yozgat'taki kabri başında ziyaret edip, tüm şehitler için dua etti. İstanbul'da öğrenim gören İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tekin darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Köprüsü'nde yağmur gibi yağan kurşunlara ve tanklara karşı dik durdu. Kolundan yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Tekin, gittiği memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde adeta kahraman gibi karşılandı. Muhammet Emin Tekin, kendisi gibi Yozgatlı olan ve darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat polisi Serkan Göker'i de unutmadı. Tekin her fırsatta şehit Göker'in kabrine gidip onu ziyaret ediyor.



'ONLAR ÖLMEDİ'

15 Temmuz gecesi Ankara'da darbeci hainlerin kurşunuyla şehit olan Özel Harekat polisi Serkan Göker'in Yerköy şehitliğinde bulunan mezarına giden Tekin, dua etti. Tüm şehitler için dua eden Tekin, "Onlar ölmediler, yaşıyorlar. Asıl bu olaylara sebep olanların ahiretteki yerlerini merak ediyorum. Başta Serkan ağabey ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece vatan müdafaasında herkes gözünü kırpmadan hainlerle mücadele etti, dünyaya örnek olduk" dedi.