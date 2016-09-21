“Suriye’de ne dediysek çıktı”

Türkiye’nin DAEŞ’le mücadelesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ne Suriye ne de Irak’ı bizim kadar bilemezsiniz. Rusya da bilemez” dedi

düşünce kuruluşu temsilcileriyle yemekte buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarına "Ne Suriye ne de Irak'ı bizim kadar bilemezsiniz. Rusya da bilemez. Suriye ile ilgili ne dediysek çıkmadı mı" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ilk gününde SETA Vakfı tarafından düzenlenen yemekte ABD'deki bazı düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve medya mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan, programda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeleri anlattı. Darbe girişimini anlatan mini bir belgesel de katılımcılara gösterildi. SETA Vakfı tarafından hazırlanan darbe girişimi, demokrasi nöbetleri ve Türkiye-Amerikan ilişkileri konulu raporları katılımcılara sunuldu. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Erdoğan katılımcıların sorularını tek tek yanıtladı.



ORDUMUZ ÇOK DAHA CESUR

Yemekte, Türkiye-Amerika ilişkileri, Suriye krizi, Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, DAEŞ'e karşı operasyonların ele alındığı bölümde konuklarına "Ne Suriye ne de Irak'ı bizim kadar bilemezsiniz. Rusya da bilemez" dedi, "Suriye ile ilgili ne dediysek çıkmadı mı" diye sordu. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fırat Kalkanı operasyonundan bahsederken de "Ordumuz çok daha güçlü çok daha cesur ve kararlı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Arap Baharı ile ilgili bir soru üzerine, Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle devrildiğini hatırlatarak, Mursi'nin yerine gelen Sisi'yi muhatap almayacağını söyledi. Erdoğan, "Sisi ile aynı masaya oturmam" dedi. Yemekte, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da bulundu.



GÜLEN'İN, ERDOĞAN'A AÇTIĞI DAVAYA RET

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in, "kişilik haklarını ihlal ettiği" iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açtığı manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan katıldı. Mazeret bildirmeyen Fetullah Gülen'in avukatları ise duruşmada bulunmadı. Avukat Sevencan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan terör saldırısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ne derece haklı olduğunu açıkça gösterdiğini belirterek, davanın reddini istedi. Mahkeme Başkanı Ali Çörten, ispat edilemeyen davanın reddine, haksız açılan dava nedeniyle 2 bin liralık para cezasının da davacı Gülen'den tahsiline karar verdi. FETÖ lideri Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.



YEMEĞE KATILAN İSİMLER

Yemekte, ABD dış politika yapımında etkili isimler ile dev medya kuruluşlarının temsilcileri Erdoğan'la bir araya geldi. Yemeğe katılan isimlerin listesi şöyle: *Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı ve ABD'nin eski Irak ve Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey *BM Mülteci Yüksek Komiseri Başdanışmanı Elizabeth Ferris, Savaş Çalışmaları Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı Kimberly Kagan, eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt, *ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi ve Irak ve Afganistan Büyükelçisi Zalmay Khalilzad *Washington Post gazetesinin ulusal güvenlik muhabiri Adam Entous *Ortadoğu Enstitüsü Başkanı, ABD'nin eski Pakistan Büyükelçisi ve eski BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkan Yardımcısı Wendy Chamberlin *Kritik Tehditler Projesi Direktörü Fred Kagan, El Cezire Amerika Kıtası Direktörü Amjad Atallah *Ortadoğu Siyaset Konseyi Direktörü Thomas Mattair, Foreign Affairs dergisi editörü Gideon Rose, Columbia Üniversitesi eski Türkiye Çalışmaları Ensitüsü Başkanı David Cuthell *CSIS Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Programı Direktörü, eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Heather Conley *Doğu-Batı Enstitüsü Kıdemli Yöneticisi William J. Parker, eski Uluslararası Strateji Çalışmalar Merkezi Başkanı Steven Simon *Wall Street Journal editörü Matthew Rose.