Tezkere 1 yıl uzuyor

Sınır ötesi operasyon yetkisine ilişkin 2 Ekim’de süresi dolacak “sınır ötesi harekât” için yeni tezkere çıkarıldı. 2 Ekim’de süresi dolacak tezkere ile yetkinin süresi bir yıl daha uzatılacak

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Geçen yıl kabul edilen tezkere metninde değişikliğe gidildi. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilen ve 1 Ekim'de Meclis'in açılmasının hemen ardından ele alınacak tezkerede BM Güvenlik Konseyi'nin üye ülkelere DAEŞ ve benzeri terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Tezkerede özetle şu ifadelere yer verildi:



KUZEY IRAK'TAKİ PKK TEHDİDİ

Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının ulusal güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler, gerek nicelik gerekse nitelik bakımından artmıştır. Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurlarının varlığını sürdürmesi, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturagelmektedir.



ESAT'A SERT ELEŞTİRİ

DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti devam etmekte, bu terör örgütleri ülkemize yönelik silahlı eylemler ve bombalı intihar saldırıları gerçekleştirmektedir. Suriye'de altıncı yılına giren çatışma ortamında, rejim, halka yönelik zulüm, şiddet ve saldırılarını, terör gruplarına desteğini, etnik ve mezhepsel politikalarını sürdürmektedir.



60 DAEŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 60 DAEŞ terör örgütü hedefinin, 171 Fırtına mermisi atılarak imha edildiği bildirildi. Harekat kapsamında ayrıca koalisyon güçleri tarafından Bahvurtah (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen terör örgütü DAEŞ unsurlarına yönelik toplam 3 hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda, 4 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 bina ve 2 havan silahının ise imha edildiği belirtildi.



"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ"

(Tezkereden) "Irak ve Suriye'den kaynaklanan, ulusal güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata geçirilmeye devam olunması elzemdir."