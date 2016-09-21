Tunceli'de sıcak çatışma!

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli-Ovacık karayolunun içinden geçtiği Munzur Vadisi'nde arazi arama tarama faaliyeti ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerinin, Venk Köprüsü mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaşması sonucu çatışma çıktı.

Bölgede tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon devam ederken, bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği öğrenildi.