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ve yakın çevresindeki son ler

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 23:19
Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler
Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler

Bugün 'de bazı illerde üst üste ler meydana geldi. ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...

ve yakın çevresinde bugün üst üste ler meydana geldi. Son depremler ve şiddetlerini vatandaşlar merak etmeye başladı. 'de meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İşte son depremler ve diğer detaylar...


Mersin'de, akşam saatlerinde 38 dakika arayla, Richter Ölçeği'ne göre 1.8 ve 3.5 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 16.47'de merkez Akdeniz İlçesi'nde 17 kilometre uzaklıktaki Yanpar Mahallesi'nde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, yerin bin metre altında meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedilmedi.

Bu depremden 38 dakika sonra, 17.25'te, merkez Yenişehir İlçesi'ne 24 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmençay Mahallesi'nde deprem meydana geldi. Yerin 5 bin 300 metre altında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, ilçede sakinleri tarafından hissedildi. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı.

ARTVİN'DE DEPREM

Artvin'in Hopa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hopa ilçesinde saat 22.27'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 16,39 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.


KARADENİZ'DE DEPREM

Karadeniz'de Gürcistan'ın Poti kenti açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre saat 22.27'de Karadeniz'de Gürcistan'ın Poti kenti açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Türkiye'deki en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise 86.93 kilometre uzaklıkta olan Artvin'in Hopa ilçesi olduğu belirtildi.

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