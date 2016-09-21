TUSKON soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü baklavacı Nejat Güllü yakalandı. Ünlü baklavacı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından yürütülen TUSKON'a yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 38 şüphelinin mahkemece serbest bırakılmasına savcılıkça yapılan itiraz, nöbetçi hakimliklerce karara bağlanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iş adamı Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

16 MADDEDE FETÖ İLE MÜCADELENİN İLK 2 AYI

KAĞITHANEDE GÖZALTI

Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği 3, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği 4 ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği ise 2 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü baklavacı Nejat Güllü bugün akşam saatlerinde Kağıthane'deki fabrikasında yakalandı. Bir noter işlemi yapmak üzereyken hakkındaki FETÖ'den arama kararı deşifre olan ünlü işadamı Kağıthane'de gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Nejat Güllü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkacak.