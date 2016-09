Alzheimerlı yaşlı çiftin evine girip darbeyi yönetti

Firari FETÖ imamı Adil Öksüz’ün, darbe girişimini yaşlı bir çiftin Ankara Kazan’da bulunan evinden yönettiği, halk sokaklara dökülünce de Akıncı Üssü’ne geçtiği ortaya çıktı. Evde, asetatlı harita ve not defteri bulundu

FETÖ'nün firari imamı ve darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz'u, Ankara-Kazan'da alzheimer hastası yaşlı bir çiftin evinden yönettiği ortaya çıktı. Öksüz'ün "Tanrı misafiri" denilerek götürüldüğü evde yapılan aramada, asetatlı harita ve not defteri bulundu. Yaşlı çiftin de ifadesine başvuruldu.

Her yerde aranan FETÖ'nün 'havacılardan sorumlu imamı' Adil Öksüz'le ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Savcılık koordinesinde çalışmasını sürdüren "özel ekip" Öksüz'ün FETÖ üyeleri tarafından 15 Temmuz akşamı, ihanet merkezi olan Akıncı Üssü'nün de yer aldığı Kazan ilçesine götürüldüğünü tespit etti.



PİLOT OĞULLARI 2007'DE ŞEHİT OLDU

Şeytani bir taktikle hareket eden FETÖ'nün, 2007'de pilot oğulları şehit düşen ve yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı bir çiftin evini üs seçtiği belirlendi. Adresi gizli tutulan evin altında bulunan bir iş yeri kamerasından tespit edilen Öksüz'ün, FETÖ üyeleri tarafından ev sahibine "Tanrı misafiri" diye götürüldüğü kaydedildi. Elinde çantasıyla eve giden Öksüz'ün evin bir odasında yalnız başına kalarak, darbe girişimini gece yarısına kadar buradan yönettiği belirtildi.



GÜLEN'LE AKAR 'I GÖRÜŞT ÜRE CEKTİ

Gece yarısından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milli iradeye sahip çıkın" çağrısı ve halkın sokaklara dökülmesi üzerine işler tersine dönünce Adil Öksüz evi terk ederek Akıncı Üssü'ne gitti. Öksüz'ün, Gölbaşı'nda bulunan Türksat'ın ve Özel Harekât Dairesi'nin bombalanması talimatını verdiği de kaydedildi. Öksüz'ün, Akıncı Üssü'nde rehin tutulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Fetullah Gülen'le görüştürmek için aracı konumda bulunduğu da belirtildi.



GPS CİHAZI, 11 BİN TL VE 3 BİN DOLAR

FETÖ imamı Öksüz, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Akıncı Üssü'nden kaçmaya çalışırken yol kenarında yakalandı. Üzerinde bir GPS cihazı ile deri çanta içinde 11 bin 450 TL, 3 bin 600 dolar ve 2 cep telefonu bulunduğu, jandarma tarafından tutanak altına alındı. Ancak tutanakta polise teslim edildiği belirtilen GPS cihazının kayıp olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından düzenlenen ikinci tutanakta ise cihazın kendilerine teslim edilmediği ve Adil Öksüz'ün cihazı klozete attığını söylediği iddia edildi. Halen akıbeti meçhul olan GPS cihazının, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılan Öksüz'e yeniden teslim edildiği tahmin ediliyor.



'TANRI MİSAFİRİ' DİYE GETİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında adres ve kimlik bilgileri gizli tutulan yaşlı çiftin evinde arama yapıldı. Firari Adil Öksüz'ün o gece "asetatlı haritalar" ile not defteri kullandığı belirlendi. Delil niteliği taşıyan belgelere el konulurken, yaşlı çiftin de ifadesine başvuruldu. Sağlık problemlerinden dolayı yeterli bilgi veremeyen çiftin, "Cemaatten bazıları bize Adil Öksüz'ü getirdi. Akşam yolda kalmış. Üniversitede hoca. Tanrı misafiri olarak sizde kalsın" dedikleri kaydedildi.



ARABA GÜNEŞLİĞİ TAKTİĞİ

Adil Öksüz'le ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir ayrıntı da dikkati çekti. Son 1 aylık kamera kaydı incelemesinde Öksüz'ün arabayla gittiği tüm noktalara bakıldı. Firari imamın arabanın ön koltuğunda eşi otururken aracın güneşliğini sürekli açık tuttuğu ancak başkası oturduğunda ise güneşliği kapattığı tespit edildi. Gece gündüz ayırt etmeksizin aynı yöntemi kullanan Öksüz'ün, örgüt üyelerini deşifre etmemek için bu yola başvurduğu sanılıyor. Öksüz'ün, "Önleyici - karşı koyma istihbarat tekniği" üzerine eğitim aldığı değerlendirmesi yapıldı.