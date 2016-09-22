Babasıyla konuşurken demokrasi şehidi oldu

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne giderek darbecilere direnen 22 yaşındaki Muhammet Yalçın babasıyla telefonda konuştuğu sırada Baba F-16’lardan atılan bombayla can verdi

Gazi Üniversitesi öğrencisi Muhammet Yalçın (22), 15 Temmuz gecesi külliyenin önüne koştu. F-16'lar halkı bombaladığı sırada kendisini arayan babasına, "Türk bayrağı altında yemin ettim, önce vatan" diyen genç, son nefesini de bu sırada verdi. Ankaralı Safa ve Selahattin Yalçın'ın 4 çocuğundan biri olan Muhammet Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 3. sınıf öğrencisiydi. Lisanslı amatör futbolcu olan Yalçın, bir yandan da Ankara Osmanlıspor Kulübü'nde antrenörlük yapıyordu. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine evden fırlayıp 4 arkadaşı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Genç sporcu, çıkan çatışmalara rağmen cuntacılara direndi. Kendisini arayan babası Selahattin Yalçın'a da "Vatanı hainlere bırakmamak için yemin ettim. Son ana kadar burada duracağım" dedi. Son nefesini de yine babasıyla konuşurken verdi.

SON SÖZÜ 'ÖNCE VATAN' OLDU

Baba Selahattin Yalçın o anları şöyle anlattı: "Gün ağarmaya başlamıştı. Muhammet'le sürekli görüşüyorduk. 'Bombalar atılıyor, eve dön oğlum' dedim. 'Baba yeminim var. Son ana kadar burada olacağım, önce vatan' dedi. Saat 06.10 sıralarında beni tekrar arayarak heyecanlı ses tonuyla, çok yakınlarına bomba atıldığını söyledi. O sırada büyük bir gürültü oldu. Ardından silah sesleri gelmeye başladı. Telefondan ayak sesleri geliyordu. Oğlumun koşarak kaçtığını düşündüm ancak bir süre sonra sessizlik oldu ve cevap alamadım." Oğlunun adının memleketleri Karaman'da 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildiğini söyleyen baba, "Oğlumla bir kez daha gurur duydum. Vatan sevgisi ile büyüyen oğlum çok istediği şehitlik makamına ulaştı" diyerek hislerini dile getirdi.

BOMBA 10 METRE ÖTESİNE DÜŞTÜ

verilen Muhammet Yalçın'ın şehit olduğu anlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Kayıtlarda, Yalçın'ın 10 metre ötesine F-16 bombası düştüğü görülüyor. Yere yığılan Yalçın, helikopterlerin de hedefi oluyor.