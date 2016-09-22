‘Emanetlerine sahip çıkacağız’

Başbakan Yıldırım, AK Parti’de 15 Temmuz Şehitleri Köşesi açılışında konuştu: Şehitlerimizin hatıralarını yurdun her köşesinde yaşatacağız. İstanbul ve Ankara’da birer şehitlik yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanların anısına AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan 15 Temmuz Şehitleri Köşesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "Şehitlerin hatıralarını yurdun her köşesinde yaşatacağız. Hepsinin ismi bir yerlere verilecek. Hepsi ölümsüzleştirilecek. İstanbul ve Ankara'da birer şehitlik yapıyoruz" dedi. Yıldırım şunları söyledi:

2. KURTULUŞ MÜCADELESİ

"15 Temmuz şehitlerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak, unutturulmayacak. Çünkü,15 Temmuz Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesinin adıdır. Dün tarihinde hiçbir millete nasip olmayan büyük bir kahramanlık destanını bu yiğitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanına, hükümetine, bayrağına sahip çıktı. Karşılarında tanklar, toplar, uçaklar vardı, ağır silahlar vardı. Onların nesi vardı, Allah'ı, imanı, inancı vardı ve elinde de ayyıldızlı bayrağı vardı. Onun için onların hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak bizim en asli görevimizdir. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz emanetimizdir. Rahat uyuyun.

İKİ YENİ ŞEHİTLİK

Şehitlerimizin hatırasını yurdun her köşesinde yaşatıyoruz. Hepsinin ismi bir yerlere verilecek, hepsinin ismi ölümsüzleştirilecek, çünkü bunu fazlasıyla hak ettiler. Bunun çalışması da devam ediyor. İstanbul'da ve Ankara'da birer şehitlik yapıyoruz. Tabii ki onların geride bıraktıkları emaneti de emanetimizdir. Hükümetimiz bu çalışmaları yapmaktadır."

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD'YE PYD TEPKİSİ

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin tekrar PYD'ye yardım edeceği iddialarına sert tepki gösterdi. Yıldırım, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüyle durdurulamayacağını vurguladı. Başbakan Yıldırım, AK Parti MYK toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin terör örgütü PYD'ye silah yardımı yapacağı iddialarını da değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Biz bu konuda ABD ile anlaşamıyoruz, farklı fikirdeyiz. Biz YPG olsun PYD olsun PKK 'nın isim değiştirmiş uzantısıdır diyoruz. PKK neyse PYD de YPG de odur. Kürt kardeşlerimizle bir alakası yok" dedi. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Eğer bir terör örgütünü kullanarak, bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışırsanız terör örgütü başınıza bela olur. ABD'ye biz bunu söyledik. Eğer hala böyle bir kararın arkasındalarsa bunun ancak esefle karşılarız. Doğru bir iş değildir. Bu Suriye'deki sorunu çözmez, daha da karmaşık hale getirir. Halbuki zaman artık Suriye sorununun acil olarak çözülme zamanıdır" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, anayasa değişiklikleri konusunda CHP liderinin görüşme talebinin kısa süre içerisinde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Başbakan'ın Kılıçdaroğlu'nu bugün saat 10.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edeceği açıklandı.