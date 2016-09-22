Enerji Bakanı Berat Albayrak, New York'ta toplantıya katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi New York JW Marriott Essex House'ta düzenlenen 8'inci Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundular New York'ta 8.düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldılar
Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ve TAİK'in(Türkiye-ABD İş Konseyi) işbirliğinde New York'ta düzenlenen 8. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldılar