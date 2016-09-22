ARKADAŞINA GÖNDER Enerji Bakanı Berat Albayrak, New York'ta toplantıya katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bakanı Berat Albayrak, New York'ta toplantıya katıldı

  • Giriş Tarihi: 22.9.2016 01:57 Güncelleme Tarihi: 22.9.2016 02:18
Enerji Bakanı Berat Albayrak, New York'ta toplantıya katıldı
Enerji Bakanı Berat Albayrak, New York'ta toplantıya katıldı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi New York JW Marriott Essex House'ta düzenlenen 8'inci Yatırım Konferansı'nda ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundular New York'ta 8.düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldılar

Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ve TAİK'in(-ABD İş Konseyi) işbirliğinde New York'ta düzenlenen 8. Yatırım Konferansı'na katıldılar