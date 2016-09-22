BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki insanlık dramıyla ilgili sözleri hem sosyal medyada hem de yabancı basında büyük destek gördü. ‘#Mazlumların Sesi Erdoğan’ etiketi TT oldu. ‘#Dünya5tenBüyüktür’ etiketiyle binlerce yorum paylaşıldı. Erdoğan’ın “Bebekler öldürülürken kimse masum kalamaz” sözleri ise YouTube’da binlerce kez izlendi
Birleşmiş Milletler'in New York'taki 71'inci Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde bulunduğu dakikalarda dünyanın birçok farklı ülkesinden yapılan paylaşımlarda, Erdoğan'a destek mesajları yağdı. Erdoğan'ın konuşmasından alıntılar, Twitter, Instagram ve Facebook'ta anlık olarak aktarıldı. 300 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter'da #ErdoganVoiceofTheOpressed (Mazlumların Sesi Erdoğan) etiketi başlatıldı. Kısa sürede binlerce paylaşım alan etiket, dünya genelinde en çok konuşulan konuların yer aldığı Trending Topic (TT) listesine girdi. Erdoğan'ın sosyal medyada en çok dikkat çeken açıklamalarından biri de "Dünya 5'ten büyüktür" cümleleri oldu. Sosyal medyada, hem Türkçe hem de İngilizce "#Dünya5tenBüyüktür" etiketleri açıldı. BM'nin Fransızca yayım yapan resmi hesabı @ONU_fr ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilere daha fazla yardım etmesi gerektiğini söyledi" şeklinde tweet attı. YouTube'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün karşınızda bulunuyorsam, milletimizin cesur ve asil duruşu sayesindedir" sözleri ve Göçmen Zirvesi'ndeki "Bebekler öldürülürken kimse masum kalamaz" ifadesini içeren görüntüler on binlerce kez izlendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM’DE ALKIŞLANDI
YABANCI BASIN FLAŞ VERDİ
Erdoğan'ın sözleri yabancı basında da geniş yankı uyandırdı.
Sputnik: Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu.
Le Monde: Erdoğan, Türkiye'nin 2.7 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve 25 milyar dolar harcadığını söyledi. Erdoğan AB'nin mülteciler konusunda sözünü tutmadığını, suni bahaneler uydurduğunu söyledi.
Bloomberg: Türkiye'nin askeri operasyonu genişlerken, Erdoğan Suriye'de 'Güvenli Bölge' planlıyor.
Wall Street Journal: BM'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başarısızlıkları sert dille eleştirdi.
New York Times: Erdoğan, dünya liderlerine "Suriye'de acil bir politik çözüm bulunması" çağrısında bulundu.
Reuters: Erdoğan, dünya liderlerini ABD merkezli terör ağının (FETÖ) güvenlik tehditlerine karşı uyardı.
Independent: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki konuşmasında uluslararası camiayı "ABD'de yaşayan terör örgütü liderine karşı hareket etmeye" çağırdı.
İŞTE O SÖZLER
TÜRK MİLLETİ'NE ÖVGÜ BM'YE REFORM ELEŞTİRİSİ
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz gecesini anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Parlamento binamız, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, emniyet birimleri bu terör örgütünce savaş uçaklarıyla bombalandı. Tanklar sokakları, insanları ezip geçti. Bu darbe girişimi milletimizin demokrasisine, hükümetine, özgürlüklerine, geleceğine ve anayasal düzenine kahramanca sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Bu bakımdan milletimle iftihar ediyorum. Şayet bugün karşınızda bulunuyorsam milletimin işte bu cesur ve asil duruşu sayesindedir." Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni ise şu sözlerle eleştirdi: "Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan BM Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabalar tam manasıyla amacına ulaşamaz. İşte bu sebeple biz, 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Dünya Savaşı şartları içinde yapılmış BM Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağı arasına dünyayı mahkûm edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu beş ülkenin iki dudağı arasına mahkûm edilmiştir. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir BM Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez.