BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki insanlık dramıyla ilgili sözleri hem sosyal medyada hem de yabancı basında büyük destek gördü. ‘#Mazlumların Sesi Erdoğan’ etiketi TT oldu. ‘#Dünya5tenBüyüktür’ etiketiyle binlerce yorum paylaşıldı. Erdoğan’ın “Bebekler öldürülürken kimse masum kalamaz” sözleri ise YouTube’da binlerce kez izlendi

Birleşmiş Milletler'in New York'taki 71'inci Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde bulunduğu dakikalarda dünyanın birçok farklı ülkesinden yapılan paylaşımlarda, Erdoğan'a destek mesajları yağdı. Erdoğan'ın konuşmasından alıntılar, Twitter, Instagram ve Facebook'ta anlık olarak aktarıldı. 300 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter'da #ErdoganVoiceofTheOpressed (Mazlumların Sesi Erdoğan) etiketi başlatıldı. Kısa sürede binlerce paylaşım alan etiket, dünya genelinde en çok konuşulan konuların yer aldığı Trending Topic (TT) listesine girdi. Erdoğan'ın sosyal medyada en çok dikkat çeken açıklamalarından biri de "Dünya 5'ten büyüktür" cümleleri oldu. Sosyal medyada, hem Türkçe hem de İngilizce "#Dünya5tenBüyüktür" etiketleri açıldı. BM'nin Fransızca yayım yapan resmi hesabı @ONU_fr ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilere daha fazla yardım etmesi gerektiğini söyledi" şeklinde tweet attı. YouTube'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün karşınızda bulunuyorsam, milletimizin cesur ve asil duruşu sayesindedir" sözleri ve Göçmen Zirvesi'ndeki "Bebekler öldürülürken kimse masum kalamaz" ifadesini içeren görüntüler on binlerce kez izlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM’DE ALKIŞLANDI