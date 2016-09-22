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’ta FETÖ zanlısı 27 esnaf ve adamı gözaltına alındı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 22.9.2016 07:06
Tokat’ta FETÖ zanlısı 27 esnaf ve iş adamı gözaltına alındı
Tokat’ta FETÖ zanlısı 27 esnaf ve iş adamı gözaltına alındı

’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu esnaf ve adamı 27 kişi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup askerin darbe girimi sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu esnaf ve iş adamı olan 27 kişi ekiplerince gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa ve Karşıyaka Polis Merkezi ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan şahısların sorgu ve ifade işlemleri devam ediyor. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.