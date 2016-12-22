24 asker hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 15 Temmuz Darbe kalkışmasına ilişkin 4. İddianame tamamlandı. İstanbul Valiliği’ni istila etmek üzere 2 tankla Sultangazi’den yola çıkıp Haliç’te polis araçlarını ezdikten sonra durdurularak etkisiz hale getirilen darbeci 24 askerin eylemlerine yönelik hazırlanan iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi. Darbeci askerelere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili başlatılan bir soruşturma daha tamamlandı. İstanbul Valiliği'ni istila etmek üzere 2 tankla Sultangazi'den yola çıkıp vatandaş ve polislerce Haliç Köprüsü üzerinde durdurularak etkisiz hale getirilen darbeci 24 askerin eylemlerine yönelik hazırlanan iddianame, İstanbul'da darbecilere yönelik açılan 4. İddianame oldu.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcıların Orhan Aydın tarafından hazırlanan ve Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan 165 sayfalık iddianamede, 24 şüpheli bulunuyor. Halkın ve polis araçlarının üzerine tank süren bir astsubayın tutuklu bulunduğu dosyada, diğer şüpheliler tutuksuz bulunuyor.

Darbe girişimi gecesi Haliç Köprüsü!

DARBECİLERE DESTEĞE GİDİYORLARDI



İddianamede, İstanbul Valiliği'ni istila eden 47.Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'na bağlı darbeci askerlere destek vermek üzere yola çıkan ancak Haliç civarında yakalanan 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli biri rütbeli olmak üzere şüphelilerin eylemleri ele alınıyor. Valiliği istila eden askerlere destek amacıyla Sultangazi'deki Tugay'dan 2 tankla yola çıkan ve çok sayıda askeri mühimmat alan darbecilerin Haliç köprüsü yakınında polisler ve darbeye direnen vatandaşlar tarafından yakalandıkları kaydedildi. 2 tankın polis araçlarını ezdiği, vatandaşlarca durdurulan tanktaki darbecilerin tank üst kapağı kesilerek araçtan çıkarıldıkları anlatıldı. Darbeci askerlerden çok sayıda silah ve uçaksavar ele geçirildiği belirtildi.

TANKI HALKIN ÜSTÜNE SÜRDÜLER



Şüphelilerin 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli birisi rütbeli Astsubay, diğerleri ise er ve erbaştan oluştuğu kaydedilen iddianamede, olay tarihinde saat 22.00 sıralarında görev yaptıkları 66.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından 117444 ve 117421 plaka sayılı iki adet askeri tank olan GZPT ile çıkış yaptıkları, söz konusu gerek şüpheli beyanları ve gerekse emniyettarafından tutulan tutanaklara göre şüphelilerin bir süre yol aldıktan sonra Haliç civarında vatandaşlar ve polisler tarafından önlerinin kesildiği anlatıldı. Görevli polislerin yapılan eylemin kanunsuz olduğu, söz konusu olayın bir darbe teşebbüsü olduğu söylenmesine rağmen özellikle şüpheli astsubay Yusuf Yıldız' ın bulunduğu 117444 plaka sayılı askeri aracın durmayarak yoluna devam ettiği, hatta devam ederken polis araçlarına da zarar verdiği, diğer askeri araç olan 117421 plakalı aracın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin iki tank içinde yanlarında bulunan silahlar ve bu silahlara ait mühimmatlarla birlikte yakalandıkları anlatılan iddianamede, darbeci askerlere başka bir dosyada şüpheli olan ve her yerde aranan Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in talimat verdiği anlatıldı. İddianamede, darbe girişimi öncesinde 66.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda çeşitli darbe toplantıları yapıldığı kaydedildi.

Tüm şüpheliler hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.