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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli atama

AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 21:25 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Antalya si lüğüne Prof. Dr. 'i, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine de Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'i atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Antalya si lüğüne Prof. Dr. 'i atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine, Yüksek'i atadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onayladığı kaydedildi.