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'da 'a ait 90 hedef imha edildi

  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 15:25 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 16:18
El Bab'da DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi
El Bab'da DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü 'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü 'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.