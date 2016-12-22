El Bab'da DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.