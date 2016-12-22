Siirt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Siirt merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce yakalanıp, serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Temmuz'da Siirt merkezli 44 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına savcılık itirazda bulundu.

Bunun üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Kahramanmaraş ve Ankara'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 zanlıdan biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.