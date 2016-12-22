Şike savcısının kardeşi FETÖ imamı çıktı!

Şike Savcısı Mehmet Berk'in polis imamı çıkan kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda Şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşi eski İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Berk'in FETÖ/PDY'nin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki örgüt üyesi polislerin imamı olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.



Başsavcılığın talimatıyla Ramazan Berk, İstanbul'da geçtiğimiz günlerde takiple gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler de Ramazan Berk'in polislerin imamı olduğu yönünde etkin pişmanlıktan faydalanarak ifadeler verdi.



Kaçakçılık Şube'de sorgulanan ve işlemleri tamamlanan Ramazan Berk, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın tutuklamaya sevk ettiği Ramazan Berk tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Berk ile birlikte polislerin imamı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 örgüt üyesinin de tutuklandığı bildirildi. Ramazan Berk'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevinden açığa alındığı belirtildi.