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Akrabaları da okullarında çalışmış

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016
Akrabaları da FETÖ okullarında çalışmış
Akrabaları da FETÖ okullarında çalışmış

Rus Büyükelçisi'ni katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın HTS kayıtlarından, kendisi kullanmasa da kırmızı liste ByLock kullanıcıları ile bağlantısı ortaya çıkarken, katilin eniştesi, dayısı ve amcasının da bağlantısı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları anlaşıldı. Katil polis memuru Altıntaş'ın amcası Musa K. ile eniştesi Beytullah G.'nin Fethullahçı Terör Örgütü ile iltisakı sebebiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Merve Özel Eğitim Kurumları'nda çalıştıkları belirlendi. Altıntaş'ın polis olmasında etkisi bulunduğu belirtilen ve Kuşadası'nda yaşayan dayısı Hasan F.'nin bir dönem Gaziemir Amerikan Sağlık Koleji'nde çalıştığı ortaya çıktı. Bu kurum, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yasaklı kurumlar listesinde yer alıyor.

AİLESİ SERBEST BIRAKILDI
çı polis memuru Altıntaş'ın Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde gözaltına alınan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 akrabası serbest bırakıldı. Sorguları 3 gün süren 6 kişinin, ifade işlemleri önceki gece yarısı tamamlandı. 6 kişi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.