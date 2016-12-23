Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmiştekilerin aksine bugün asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız. Terör örgütleri bu kavganın sadece piyonu. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerledir

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 4 milyar liraya mal olan ve aralarında 29 baraj, 32 sulama tesisi, 54 taşkın koruma tesisinin olduğu 151 tesisin toplu açılışı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:



SIRADAN DEĞİL: El Bab'ta şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor. Rusya, ABD, İran, Irak, Katar, Suud, hepsiyle görüşüyoruz. Bütün bunlardan sonra da bu harekat başladı.

"Yaşadığımız can acısı mücadele azmimizi biliyor"

"Bizim asıl mücadelemiz terör örgütlerinin arkasındaki güçler"