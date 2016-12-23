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madde madde bilgilendirilecek

AA
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 13:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 13:29
Cumhurbaşkanlığı Sistemi madde madde bilgilendirilecek
Cumhurbaşkanlığı Sistemi madde madde bilgilendirilecek

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, nin her yönüyle anlatıldığı 18 maddeden oluşan bilgilendirme u hazırladı. öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teşkilatlara yönelik kılavuzla, Cumhurbaşkanlığı sisteminin en doğru şekilde halka anlatılması için ilk adım atılmış oldu.

Edinilen bilgiye göre, yapılan istişarelerde gündeme gelen konular ışığında, teklifin gerekçeleriyle teşkilatına anlatılması amacıyla AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca, nin her yönüyle anlatıldığı hazırlandı.

İLK ADIM ATILMIŞ OLDU

öncesi sahaya inecek milletvekillerine ve teşkilatlara yönelik kılavuzla, Cumhurbaşkanlığı sisteminin en doğru şekilde halka anlatılması için ilk adım atılmış oldu.

18 MADDEDE ÖZETLENİYOR

Başkanlık sistemine neden ihtiyaç duyulduğunun 18 maddede özetlendiği kılavuzda, mevcut sistemin sıkıntıları, in avantajları madde madde anlatılırken, diktatörlük eleştirilerine de cevap verildi.

DEĞİŞİKLİĞE NEDEN İHTİYAÇ VAR SORUSUNA YANIT VERİLECEK

Kılavuzun ilk bölümünde "Anayasa değişikliğine neden ihtiyaç var?" sorusuna yanıt aranırken, ikinci bölümde değişikliğin neler getirdiği maddeler halinde özetlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı imzasıyla milletvekillerine gönderilen kılavuzla, referandum sürecinde "söylem birliği" sağlanmasının da amaçlandığı öğrenildi.