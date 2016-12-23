Darbe planını üç katlı villada yapmışlar

TSK’dan ihraç edilen “Şapka” kod adlı itirafçı anlattı: Plan, haziranda danışmanlık merkezi olarak kullanılan 3 katlı villada hazırlandı. Toplantıya Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve çok sayıda komutan da katıldı

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 29 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen ve 8 Ağustos'ta gözaltına alınan "Şapka" kod adlı şüphelinin, darbe planlamasına ilişkin İzmir'de verdiği ifadelerde ilginç ayrıntılar yer aldı. Örgütle Kara Harp Okulu'nda tanıştığını anlatan itirafçının anlattıklarına göre darpe planı Ankara'da danışmanlık merkezi olarak faaliyet yürüten 3 katlı villada hazırlandı. Haziranda başlayan toplantılara FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz, farklı sınıflardaki komutanlar ve örgüt imamlarının katıldığını söyledi. 4 gün süren toplantı ardından bir grup jandarma "bayram arası" verdi. Öncesinde ise bu toplantıları Turgay S. adlı FETÖ üyesi, bir başka jandarma grubu ile aynı adreste toplantılara devam ediyordu.