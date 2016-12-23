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ARKADAŞINA GÖNDER DEAŞ'a operasyon! 31 şüpheli yakalandı
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'a ! 31 şüpheli yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 11:02
DEAŞ'a operasyon! 31 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a operasyon! 31 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen da 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan kararı verildi.

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.