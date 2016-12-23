Eski Başbakanlık çalışanı 13 FETÖ'cüye örgüt davası

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde çalışan ve darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp meslekten atılan 13 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Tamamı tutuklu şüpheliler hakkında FETÖ üyeliğinden iddianame düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanı 13 şüpheli hakkında FETÖ üyeliğinden iddianame düzenlendi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURUYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Temmuz'da operasyon başlatan istanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi ve FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldular.

ESKİ BAŞBAKANLIK PERSONELİ

Daha önce Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gibi kurumlarda çalıştıkları ve geçtiğimiz yıllarda başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimine gönderildikleri belirtilenen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelilerin bu süreçte meslekten arıldıkları öğrenildi.

ONAYLANDI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından haklarında iddianame düzenlenen şüpheliler, de Bylock, 1 Dolar ve Bank Asya hesabı gibi FETÖ üyeliğine yönelik emareler bulundu. 13 şüpheli hakkındaki 131 sayfalık iddianame hazırlandı. Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştü. Dosyadan ayrılan beş şüphelinin başka bir soruşturmada şüpheli oldukları öğrenildi.